«الإمارات دبي الوطني كابيتال» أفضل مدير لإصدار الصكوك 2020

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حصدت «شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال»، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، جائزة أفضل مدير لإصدار الصكوك 2020 خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية (جيفا).

وتأتي الجائزة تكريماً لمنصة الدخل الثابت الرائدة في القطاع في المنطقة والتابعة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وتسلط الضوء على سجلها الحافل في تنظيم العديد من عمليات إصدار الصكوك. وعلاوة على ذلك، تؤكد الجائزة على الريادة المتنامية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وإمكاناتها في حلول التمويل البيئية والاجتماعية والمعنية بالحوكمة.

واستكملت «شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال» مؤخراً سادس عملياتها للتمويل في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتولت مهام المدير الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب لأول عملية إصدار صكوك للاستدامة بالدولار الأمريكي على الإطلاق بالنيابة عن البنك الإسلامي للتنمية. وحصلت الصفقة البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي على تصنيف Aaa/AAA/AAA من قبل وكالات التصنيف الائتماني «موديز»، و«ستاندرد أند بورز»، و«فيتش» على التوالي (وجميعها بتوقعات مستقرة)، باعتبارها أول عملية إصدار صكوك بأدنى قيمة كوبون على الإطلاق من البنك الإسلامي للتنمية، حيث لاقت إقبالاً قوياً من المستثمرين العالميين المكتتبين.

وتتمتع «شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال» بمكانة رائدة في جدول التصنيف على صعيد استكمال عمليات طرح الصكوك العالمية والسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نجحت في استكمال أكثر من 150 عملية منذ عام 2015 في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والهند والصين وإندونيسيا. ويتمتع فريق عملها المتمرس بخبرة واسعة في ابتكار وهيكلة منتجات الديون التقليدية والإسلامية. وتعتبر «جيفا» من أبرز الجوائز المرموقة في قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي. وتهدف الجائزة التي تحتفي بنسختها العاشرة اليوم إلى تكريم الحكومات والمؤسسات والأفراد حول العالم من أصحاب الإنجازات اللافتة وممن ساهموا جلياً بمشهد الاستدامة في قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي.

وتم الإعلان عن الجوائز هذا العام في احتفالات متزامنة أقيمت في إسلام أباد وعبر الإنترنت لغير القادرين على السفر. وأقيم الحفل بحضور الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، والبروفيسور همايون دار، رئيس مجلس إدارة «جيفا»، بحضور نخبة من أبرز المصرفيين الإسلاميين والهيئات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين.

وفي هذا السياق، قال فهد عبدالقادر القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «نتشرف بفوزنا بجائزة أفضل مدير لإصدار الصكوك 2020 من جوائز التمويل الإسلامي العالمية. ولطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني حريصاً على تقديم حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه، ولهذا يسعدنا الحصول على هذا التكريم الرفيع من منصة عالمية لمساهماتنا في تقديم حلول التمويل الإسلامي المتميزة. وفي ضوء الإقبال المتزايد من المستثمرين العالميين على حلول التمويل المعنية بالبيئة والمجتمع والحوكمة والتي تلتزم بأرفع المعايير الأخلاقية، نهدف إلى مواصلة تحسين منصتنا الرائدة المخصصة لأسواق ديون رأس المال، وتعزيز دورنا كمساهم رئيسي في هذا القطاع المتنامي».