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صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة العراق

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© REUTERS / CARLOS BARRIA

وأوضح البنك المركزي العراقي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ناقش خلال اجتماع مرئي مع مسؤولي الصندوق استعداد ورغبة الصندوق في مساعدة العراق، حسبما نقل موقع "السومرية نيوز".

وأشار البيان إلى أن المساعدة ستتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي.

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