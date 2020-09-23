رئيس مجلس القضاء العراقى والسفير الأمريكى يبحثان إجراءات محاسبة المعتدين على السفارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي ماثيو تولر، الإجراءات القضائية لمحاسبة الجهات التي "تعتدي" على البعثات الدبلوماسية .
وذكر بيان لإعلام القضاء - أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل بمكتبه، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر " .
وأضاف البيان أن زيدان بحث مع تولر إجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق ، وأثر ذلك على علاقات العراق مع دول العالم.
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