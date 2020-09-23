طائرة إسرائيلية تهبط في البحرين بأول رحلة تجارية مباشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والبحرين اليوم الأربعاء، في المنامة، بعد أسبوع واحد من توقيع البلدين إعلان تأييد السلام في واشنطن. جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الأمريكية الإخبارية. وأمس، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى عهد البحرين تناول مضمون الاتفاقيات بين البلدين.
وأضاف بنيامين نتانياهو، أن المحادثات مع ولى عهد البحرين تناولت كيفية ترجمة السلام إلى فعل اقتصادي وتكنولوجي وسياحى وسلاما فى كل مجال، وتابع رئيس وزراء إسرائيل، أن المحادثات مع ولي عهد البحرين تناولت كيفية ترجمة السلام إلى اقتصادى وتكنولوجى وسياحى.
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