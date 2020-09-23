جوجل يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ90

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفى محرك البحث العالمى "جوجل"، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني السعودي الـ90 الذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.



وتحيي السعودية هذه الذكرى في اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وتحتفل السعودية بعيدها الوطني تحت شعار "همة حتى القمة"، الذي استلهم من مقولة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

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وامتدح الأمير محمد بن سلمان السعوديين، قائلا "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".

تلك المقولة التي جسدت متانة العلاقة بين القيادة والشعب من جانب، وحجم ثقة وتقدير القيادة لهمم وقدرات الشعب في النهوض بالوطن وتحقيق رؤية 2030، وتم استلهام شعار اليوم الوطني منها.

ومن المقرر أن تشهد سماء المملكة العربية السعودية، أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام على شاشة التلفزيون السعودي عند الرابعة عصرًا.