نتائج إيجابية لعقار "أفيجان" الياباني لعلاج مرضى كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مجموعة "فوجيفيلم" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن عقار "أفيجان" الذي طورته والمرخص أصلاً لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا.



ومن بين 156 مريضاً شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوماً لأولئك الذين عولجوا بعقار "أفيجان" و14,7 يوماً لأولئك الذي أعطوا دواء وهمياً، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

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وركّزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كوفيد-19.

وقالت مجموعة "فوجيفيلم" إن التجربة التي أجريت منذ مارس وانتهت الآن، لم تكشف أي خطر صحي جديد مرتبطة بتناول "أفيجان".

وستجري المجموعة الآن "تحليلاً مفصلاً للبيانات" التي تم جمعها خلال هذه التجربة، وهي تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح تجاري في اليابان لمعالجة المصابين بفيروس كورونا "بدءاً من أكتوبر".

وقد تم ترخيص عقار "أفيجان" الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ العام 2014 في اليابان لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها.

ومع ذلك، لا ينصح بتناول الحوامل عقار "أفيجان" إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين.