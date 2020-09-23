شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد الأرجنتين يسجل انكماشا قياسيا 19.1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الاحصاء الرسمية في الأرجنتين إن اقتصاد البلاد انكمش 19.1 بالمئة في الربع الثاني من 2020، وهو أعمق هبوط فصلي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، مع تضرر البلد الواقع في أمريكا الجنوبية من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وجاء الهبوط، وهو أفضل بشكل طفيف من متوسط توقعات محللين لإنخفاض قدره 19.9 بالمئة، بينما فرضت حكومة الأرجنتين إجراءات صارمة للعزل العام في منتصف مارس/ آذار لكبح انتشار الفيروس الذي وجه ضربة قوية للإنتاج والطلب. (رويترز)

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