شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تواصل التعافي وأديداس يقفز مع توقعات إيجابية للنتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها اليوم الأربعاء من عمليات بيع كثيفة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فيما يترقب المستثمرون أحدث بيانات لنشاط الأعمال لكي يروا ما إذا كان التعافي الاقتصادي يتعثر إذ تعيد عدة دول فرض قيود ذات صلة بفيروس كورونا. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المئة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش، فيما قفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير 0.9 في المئة في الوقت الذي تضرر فيه الجنيه الاسترليني بفعل قيود جديدة فرضتها المملكة المتحدة لمواجهة موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19. وارتفع المؤشر داكس الألماني 1 في المئة فيما صعدت أسهم بوما وأديداس ما يزيد على 4 في المئة بعد أن أعلنت نايكي الأمريكية لصناعة الملابس الرياضية عن أرباح قوية وتوقعت مبيعات تفوق التقديرات لعام 2020. وصعد سهم أوسرام 13.5 في المئة بعد أن قالت شركة صناعة الحساسات النمساوية إيه.إم.إس إنها وقعت ما يُسمى باتفاق السيطرة وتحويل الأرباح والخسائر كخطوة رئيسية صوب إغلاق استحواذها البالغة قيمته 4.6 مليار يورو (5.4 مليار دولار) على الشركة الألمانية. (رويترز)

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