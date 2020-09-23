شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار القوي وتهاوي المعنويات في أوروبا يدفعان الذهب إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لامست أسعار الذهب اليوم الأربعاء أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا، بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي. وفقد الذهب في السوق الفورية1في المئة إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس/آب عند 1873.70 دولار. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5 في المئة إلى 1879.10 دولار للأوقية. وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا. ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4.8 في المئة إلى 23.25 دولار للأوقية وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار. وخسر البلاتين 1 في المئة إلى 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2217.75 دولار. (رويترز)

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