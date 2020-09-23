شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية تخفض أسعار النفط 1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت أسعار النفط ما يزيد على واحد في المئة اليوم الأربعاء، بعدما أفادت بيانات بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع مما جدد المخاوف حيال الطلب على الوقود والتي تسببت في عمليات بيع كثيفة في وقت سابق من الأسبوع. وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 41.39 دولار للبرميل، وكانت انخفضت في وقت سابق 1.2 في المئة إلى 40.21 دولار. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً أو ما يعادل 1 في المئة إلى 39.40 دولار بعد أن نزلت 1.4 في المئة إلى 36.26 دولار. وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على أربعة في المئة يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع في أسبوعين بيد أنهما ارتفعا يوم الثلاثاء. وتجددت المخاوف حيال الطلب على الوقود مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول من بينها فرنسا وإسبانيا، بجانب احتمال فرض المزيد من القيود في بريطانيا، ذلك في الوقت الذي ربما تدخل المزيد من الإمدادات إلى السوق من ليبيا. وفي الولايات المتحدة، حيث تخطت حالات الوفاة بسبب المرض 200 ألف، وهو الأعلى في العالم، ارتفعت مخزونات النفط الخام 691 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر/أيلول بحسب بيانات للقطاع مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.3 مليون برميل. وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 7.7 مليون برميل، ما يعادل ثمانية أمثال المتوقع تقريباً، مما يشير إلى بعض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، لكن القفزة في حالات كوفيد-19 في العديد من الدول تثير علامات استفهام حول مدى تعافي الطلب عالمياً. وفي ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء إنها تتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى أكثر من 250 ألف برميل يومياً بحلول الأسبوع المقبل. (رويترز)