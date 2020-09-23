الأسهم اليابانية تنخفض مع مخاوف ارتفاع إصابات كورونا وتأجيل التحفيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء فيما اقتفت البورصة أثر خسائر الأسواق العالمية عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، وتحت ضغط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتأجيل برنامج تحفيز أمريكي.

وسجلت أسهم شركات السيارات وغيرها من أسهم القيمة أكبر خسائر، ولكن حد من الهبوط تألق شركات الألعاب والأسهم ذات الصلة بالإنترنت نتيجة المخاوف حيال جائحة كوفيد-19.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.06 في المئة إلى 23346.49 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.13 في المئة إلى 1644.25 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الخبراء في أوكاسان سيكيورتيز «تنمو مخاوف من زيادة إصابات كورونا مع انخفاض درجات الحرارة. إلى جانب ذلك المستثمرون قلقون بشأن تأجيل برنامج تحفيز أمريكي نظراً لأن الحزمة الاقتصادية الضخمة كانت الداعم للسوق».

ونزل سهم سوزوكي موتور 3.6 في المئة وهوندا موتور 2.8 في المئة ونيسان موتور 3.2 في المئة.

وتراجع سهم باناسونيك 3.7 في المئة بعدما صرح الرئيس التنفيذي لتيسلا بأن إنتاج البطارية الجديدة منخفضة التكلفة المرتقبة قد يستغرق ثلاثة أعوام.

وعلى الجانب الآخر، اتجه المستثمرون لشركات الألعاب وهي الرابح من إجراءات العزل. وارتفع سهم بانداي نامكو 3.4 في المئة وسايبر اجنت 6 في المئة.

(رويترز)