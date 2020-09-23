شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط: الصين ستعزز الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين اليوم الأربعاء، إنها سوف تستثمر في صناعات استراتيجية بما في ذلك القطاعات التكنولوجية الرئيسية مثل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والرقائق.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن الصين ستعجل بخطى تطوير مواد جديدة لضمان استقرار سلاسل التوريد لصناعة الطائرات والإلكترونيات الدقيقة وقطاعات التعدين في المياه العميقة.

(رويترز)

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