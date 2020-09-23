شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدعوإلى مواجهة حاسمة مع «الإخوان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن ما يسمى بيعة المرشد أو من ينوب عنه، إنما هي خيانة للدين والوطن، وهدم لنظام الدولة في الإسلام، وتكوين لكيانات لا أساس لها في الدين، مشيراً إلى أن هذه البيعات وأمثالها إنما هي بيعات الخوارج والمارقين على مدار التاريخ.
وأضاف جمعة في تصريحات له، أمس الثلاثاء، أن جمع أموال الناس تحت غطاء هذه البيعة الآثمة، إنما هو أكل لأموال الناس بالباطل، ونصب واحتيال، وأكل للسحت، وأنه يجب أن يخضع من يقوم بذلك للمحاكمة والمحاسبة القانونية، كون ما يفعله جمعاً للمال خارج إطار القانون، ودعماً للأعمال الإرهابية .
وأكد جمعة أن هذه الأموال تذهب لتمويل الإرهاب وداعميه، وهدم الأوطان وتخريب العامر وزعزعة الأمن والاستقرار.
وقال إن عناصر الجماعة الإرهابية، ومن يدور في فلكها لن تكف عن محاولات زعزعة الاستقرار أينما حلوا، فهم يتخذون من الكذب والتقية والعمل تحت الأرض وبث الشائعات وسيلة ممنهجة للهدم. ودعا إلى ضرورة المواجهة الحاسمة على جميع الصعد مع عناصر تلك الجماعة.
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