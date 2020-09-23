اليوم الوطني السعودي... فيديو يرصد بطولات الجنود السعوديين في الدفاع عن المملكة

ويرصد الفيلم ومدته دقيقتان و14 ثانية، عددا من الجنود السعوديين، الذين يدافعون عن حدود بلادهم أثناء الهجوم عليهم من قبل قناصة العدو.

كما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بتويتر بهذه المناسبة بتعليق، قالت فيه: "نستذكر في هذا اليوم المحطات التاريخية والإنجازات العظيمة التي تتوالى تحت راية الوطن الخفاقة في ظل القيادة الحكيمة".

و23 سبتمبر هو اليوم الذي حُدد لسريان مفعول مرسوم الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بتغيير اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".

وكان هذا المرسوم الملكي للملك السعودي المؤسس قد صدر في 19 سبتمبر عام 1932، ونص على أن يسري تغيير اسم الدولة يوم 23 سبتمبر من نفس العام.

وتحتفل السعودية بالعيد الوطني في الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويتم فيه إقامة الفعاليات والاحتفاليات والألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد.