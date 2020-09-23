لأول مرة... طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السعودية في طريقها للبحرين

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "ولأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة (يسرائير) المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة لإجراء محادثات".

وبحسب هيئة البث، فإن "الوفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الإسرائيلية برئاسة المدير العام لديوان رئاسة الوزراء رونين بيرتس ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز، ومسؤولين كبار من مجلس الأمن القومي وديوان رئاسة الوزراء وبعض الوزارات الأخرى".

يذكر أن إسرائيل قد وقعت رسميا، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.