رد فعل مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أثناء كلمة أردوغان... فيديو

ونشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون أران، مقطع الفيديو المتداول بتعليق قال فيه: "شاهدوا... مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان يغادر القاعة أثناء الهجوم والاتهامات الباطلة للرئيس التركي أردوغان حيال إسرائيل".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الرئيس التركي قال في رسالة عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بافتتاح دورتها الـ75: "اليد القذرة التي تمتد للقدس حيث توجد الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة تزيد من وقاحتها".

وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها"، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأمريكية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الفلسطينيين يواجهون سياسة القمع والعنف من جانب إسرائيل منذ أكثر من نصف قرن"، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، زعم المندوب الإسرائيلي أن الرئيس أردوغان "يواصل تصريحاته المعادية للسامية ضد إسرائيل"، حسب تعبيره.

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ونشر الرئيس التركي كلمته المسجلة بالفيديو المرسلة للاجتماع الأممي على صفحته الرسمية بـ"تويتر" والتي هاجم فيها إسرائيل واتفاق السلام مع الإمارات والبحرين.

يذكر أن إسرائيل قد وقعت رسميا، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.