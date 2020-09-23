خالد بن سلمان يوجه رسالة إلى الملك

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وتابع: "في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا".
وأضاف: "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، لذوي الشهداء ولكل من سالت دمائه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء".
وأصدر الملك عبد العزيز المرسوم الملكي رقم 2716، في سبتمبر/ أيلول عام 1932، الذي نص على تحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم.
وخلف الملك عبد العزيز في حكم الدولة بعد وفاته في عام 1953 أولاده المتعددون.
وتولى سلمان بن عبد العزيز الحكم في يناير/ كانون الثاني 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبد الله. وفي يونيو/ حزيران الماضي، عين نجله محمد وليا للعهد.
ويحصل موظفو المملكة على يوم إجازة في 23 سبتمبر.
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