السعودية تكشف إجراءات عودة العمرة وزيارة الروضة

وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق "اعتمرنا".

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وبحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودية، تم تطوير تطبيق "اعتمرنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، "ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم المناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية".

ولفتت الوزارة إلى أن التطبيق سيكون متاحًا لاستخدامه عبر الأجهزة الذكية بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول، قبل موعد بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام، وسيكون متاحا لمستخدمي أنظمة تشغيل (ios وAndroid).

وعن الإجراءت التي ستتبع، قالت الوزارة إن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيكون مرتبطًا بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر، على أن تتضمن تلك الخطوة عددًا من الإجراءات من بينها "تقديم ما يضمن خلوّ المعتمر أو الزائر من فيروس COVID-19".

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ولفتت إلى أن التطبيق يتضمن "إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، واختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات".

وشددت الوزارة على ضرورة أن يلتزم قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء للكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.

ومن جانبه شكر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجيًّا، مع اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية.

مشددا على أن "القرار جاء من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تسهيل قدوم المسلمين من كل أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة بشكل آمن صحيًّا وبما يحافظ على صحة الإنسان".