شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تؤيد اقتراحا لسعد الحريرى لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت فرنسا اليوم الأربعاء اقتراحا قدمه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري لإنهاء أزمة تحول دون تشكيل حكومة تخرج البلاد من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتضغط باريس على الساسة اللبنانيين لتشكيل الحكومة بسرعة لكن العملية واجهت عقبة بسبب طلب فصيلين شيعيين رئيسيين تسمية عدة وزراء بينهم وزير المالية.

واقترح الحريري في بيان أمس الثلاثاء أن يسمي رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو سني وفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، مرشحا شيعيا "مستقلا" لتولي حقيبة المالية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعتان الشيعيتان، وهما حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل، ستؤيدان الفكرة. وانتقدت صحيفة الأخبار الموالية لحزب الله الاقتراح.

على مدى سنوات كان يتولى وزارة المالية شيعي يختاره زعيم حركة أمل. ويسعى أديب إلى إجراء تغييرات في سيطرة الطوائف على المناصب الوزارية.

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ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية "بالإعلان الشجاع" للحريري. وقالت إن "هذا الإعلان يمثل فرصة وينبغي أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة مهام الآن".

وقال الرئيس ميشال عون يوم الاثنين إن لبنان ذاهب إلى "جهنم" إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة لمواجهة أزمة أصابت البنوك بالشلل وأدت إلى انهيار قيمة الليرة ودفعت الكثيرين إلى براثن الفقر. وعون المسيحي حليف لحزب الله.

وتفاقمت المشكلات التي يواجهها لبنان بانفجار مدمر وقع في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت. واهتزت البلاد من جديد نتيجة لحرائق تالية اندلعت في المنطقة وحولها وأيضا الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في جنوب لبنان.

وقال الحريري، وهو حليف تقليدي لدول الخليج السنية، إن فكرته هي تسمية "وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية"، لكنه قال إن هذا لا يعني موافقته على ضرورة أن يتولى شيعي المنصب دائما.

وقالت فرنسا أمس الثلاثاء إن لبنان يواجه خطر الانهيار إذا لم يشكل السياسيون حكومة بسرعة بعدما تخلفوا عن موعد نهائي متفق عليه مع باريس انقضى في منتصف سبتمبر.