شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد الحكم على القطري ناصر الخليفي بقضية فساد الفيفا نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موفد قناة العربية، صباح اليوم الأربعاء، إن المحكمة الاتحادية الجنائية فى بيلنزونا، جنوب سويسرا، ستحدد نهاية الأسبوع موعدا للنطق بالحكم بحق رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي.

واستأنفت المحكمة الاتحادية أمس، النظر فى قضية ما بات يعرف بـ"فيفا جيت" التى تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولى لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسى جيروم فالك، ورجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي.

Advertisements

ووجهت النيابة العامة إلى الخليفى تهمة التحريض على خيانة الأمانة، فى حين وجهت لفالك تهمة منح "بى أن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفى له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه، وقالت نيابة سويسرا، إن الخليفى وضع الفيلا بتصرف فالك اعتبارا من مارس 2014.

وأشارت النيابة السويسرية إلى أن فالك وعد الخليفى بمنح "بى أن سبورت" حقوق البث قبل قرار الفيفا. وأوضحت أن مسؤول الفيفا السابق حصل على وعد بشرائه الفيلا من قبل ناصر الخليفى فى 24 أكتوبر 2013 ويطالب "اتحاد الكرة" من المحكمة تغريم فالك بما يفوق أربعة ملايين يورو.