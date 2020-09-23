شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مساعدات الأمم المتحدة لـ400 ألف شخص في أسوأ فيضانات منذ 3 عقود بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في السودان من الوصول إلى أكثر من 400 ألف شخص بالمساعدات المنقذة للحياة، مع استمرار أسوأ فيضانات منذ ثلاثة عقود في إحداث أضرار جسيمة. ولقي أكثر من 120 شخصًا حتفهم وتضرر أكثر من 800 ألف شخص بشدة من الأمطار الغزيرة. وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة.

وقال دوجاريك: منذ بداية موسم الأمطار في يوليو، دعمت منظمات الإغاثة الحكومة من خلال توفير المأوى الطارئ والمستلزمات المنزلية لأكثر من 150 الف شخص والخدمات الصحية لأكثر من 350 الف شخص كما وصل الدعم الحرج للمياه والصرف الصحي إلى أكثر من 350 الف شخص، بينما تلقى أكثر من 160 الف شخص مساعدات غذائية.

وأضاف دوجاريك: كانت هذه الاستجابة السريعة ممكنة بفضل الأمم المتحدة وشركائها، وبدعم من المانحين، الذين لديهم إمدادات مسبقة لتلبية الاحتياجات العاجلة لـ 250 الف شخص قبل بدء هطول الأمطار.

Advertisements

وواصل دوجاريك: "يحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من أن هذه المخزونات آخذة في النفاد، ومع توقع استمرار هطول الأمطار ، هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الأموال في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة ، والتي تعتبر ضرورية للاستجابة. لكل من جائحة كوفيد-19 والفيضانات.