رحلة إسرائيلية مباشرة إلى البحرين عبر الأجواء السعودية

القدس/الخليج 365-

كشفت إسرائيل النقاب، الأربعاء، عن رحلة جوية مباشرة، أقلعت من مدينة تل أبيب، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، عبر الأجواء السعودية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "لأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة يسرائير، المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين".

ولم تكشف هيئة البث، توقيت رحلة الطيران؛ واكتفت بالقول إنها "أقلّت شخصيات رسمية إسرائيلية، لإجراء محادثات، هدفها إقامة مقر للشركة (يسرائير) في العاصمة البحرينية".

و"يسرائير" هي شركة طيران إسرائيلية خاصة، وهي الثانية من حيث الحجم بعد شركة طيران "إلعال" الحكومية.

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المتجهة من إسرائيل إلى الإمارات.

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ولم تعقب السلطات السعودية على ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا منتصف الشهر الجاري، في البيت الأبيض اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، رغم الاحتجاجات الفلسطينية.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحادث هاتفيا مع ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة "كانت المكالمة استثنائية ورائعة وودية جدا".

وأضاف "أكدنا مرة أخرى، مبادئ اتفاقيات إبراهيم، وتحدثنا عن تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البحرين وإسرائيل وكيف نجعل هذا السلام سلاما اقتصاديا وتكنولوجيا وسياحيا، وسلاما في كل مجال من تلك المجالات، وستسمعون عن الخطوات العملية في هذا الخصوص قريبا جدا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.