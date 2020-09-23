السودان... مناسيب النيل تواصل انخفاضها

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لفتت الوكالة إلى أن محطة مدني سجلت 19.28 متر ومن المتوقع أن تنخفض المياه إلى منسوب 19.27 متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.42 متر، ويتوقع أن تنخفض إلى 18.41 متر.
وسجلت محطة الخرطوم 17.22 متر، ويتوقع أن تنخفض إلى 17.21 متر، بينما سجلت محطة شندي 18.26 متر، ويتوقع أن تنخفض إلى منسوب 18.24 متر.
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن اللجنة دعت الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن الإدارة العامة ستواصل متابعة موقف الفيضان.
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