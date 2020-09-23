شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية صحو بالإمارت وحار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة طقس متابية، حيث تسود الحرارة على بعض الدولة وتنشط الرياح في عواصم عربية، فيما تختلف سرعة الرياح وشد الأمواج من دولة إلى أخرى، ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية )، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .



الكويت الكويت شتهر الكويت بمناخها الصحراوي وارتفاع درجة حرارة الجو فيها خلال فصل الصيف بشكل عام، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الغربية 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار. أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 34 درجة مئوية.

Advertisements

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح "الخميس" مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً.

وذكر المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:55، والمد الثاني عند 06:33، والجزر الأول عند الساعة 10:15، والجزر الثاني عند الساعة 00:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 13:19، والموج الثاني عند الساعة 03:14، والجزر الأول عند الساعة 07:55، والجزر الثاني عند الساعة 20:24



البحرين البحرين

تشير نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، إلى أن يكون طقس المملكة اليوم، حار ثم يتحول إلى رطب نسبيا.

وبخصوص الرياح، تكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية بوجه عام وتصل سرعتها خلال النهار من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.