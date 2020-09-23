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الولايات المتحدة تقدم مساعدات لمتضرري الفيضان في السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعونة الأمريكية)، بنقل إمدادات إغاثة ماسة لمساعدة حوالي 15 الف أسرة متضررة من الفيضانات في السودان، عن طريق جسرجوي.

 

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وذكرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في بيان، أن الإمدادات تم نقلها جواً إلى الخرطوم من المستودعات التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

 

وأضافت: "تعمل الولايات المتحدة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرين لتوزيع الإمدادات الحيوية للمجتمعات المتضررة من الفيضانات"، لافتة إلى أن الجسر الجوي عبارة عن مساعدات اضافية لما قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية سابقا لدرء آثار الفيضانات من خلال شركائها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

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