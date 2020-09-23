شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن ضبط كميات كبيرة من الذخيرة قبل تهريبها إلى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية بولاية القضارف شرق السودان، من ضبط كميات كبيرة من الذخيرة، كانت في طريقها إلى التهريب إلى الخارج.

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وقال اللواء شرطة صابر الله جابو فضل مدير شرطة ولاية القضارف، في تصريح صحفي، إن الضبطية تُعتبر إنجازا يضاف لقوات شرطة الولاية والادارة العامة للشرطة الأمنية.

وأوضح أن الكمية المضبوطة بلغت 13 ألف طلقة كلاشنكوف تحملها خمسة جمال، حيث تم تحريك فريق أمني لرصد تحرك المتهمين بالشريط الحدودي، وتم القبض عليهم، واتخاذ إجراءات في مواجهتهم بموجب قانون الأسلحة والذخيرة.