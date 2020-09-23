شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة في مدينة القنيطرة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت عبوة ناسفة بعد منتصف الليل في مدينة القنيطرة السورية وأسفرت عن وقوع أضرار مادية. وذكر مراسل وكالة سانا أن عبوة ناسفة انفجرت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في محيط مديرية مالية القنيطرة في الحي الخدمي بمدينة البعث وأسفرت عن وقوع أضرار مادية في المكان.

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