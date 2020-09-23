فرنسا تخيّر لبنان.. الإصلاح أو الانهيار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "على القوى السياسية اللبنانية أن تختار بين الإصلاح وانهيار البلاد".. بهذه الكلمات حذرت فرنسا مرة جديدة الأطراف السياسية في لبنان من أن البلاد تواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء.
فقد دعت باريس المسؤولين السياسيين اللبنانيين للتوصل "بدون تأخير" إلى اتفاق على تشكيل حكومة لإخراج البلاد من أزمتها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "تأسف فرنسا، في هذا الإطار، لعدم وفاء المسؤولين اللبنانيين إلى حد الآن بالتعهدات التي قطعوها في الأول من سبتمبر" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان بتشكيل الحكومة في غضون أسبوعين.
كما تابع البيان: "ندعو إلى التوصل بدون تأخير لاتفاق على تشكيل مصطفى أديب حكومة مهمة تطبق الإصلاحات اللازمة"، مضيفاً: "يتعين على القوى السياسية اللبنانية أن تختار بين الإصلاح وانهيار البلاد. إنها مسؤولية كبيرة تجاه اللبنانيين".
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