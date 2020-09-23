فرنسا تخيّر لبنان.. الإصلاح أو الانهيار

فقد دعت باريس المسؤولين السياسيين اللبنانيين للتوصل "بدون تأخير" إلى اتفاق على تشكيل حكومة لإخراج البلاد من أزمتها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "تأسف فرنسا، في هذا الإطار، لعدم وفاء المسؤولين اللبنانيين إلى حد الآن بالتعهدات التي قطعوها في الأول من سبتمبر" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان بتشكيل الحكومة في غضون أسبوعين.

كما تابع البيان: "ندعو إلى التوصل بدون تأخير لاتفاق على تشكيل مصطفى أديب حكومة مهمة تطبق الإصلاحات اللازمة"، مضيفاً: "يتعين على القوى السياسية اللبنانية أن تختار بين الإصلاح وانهيار البلاد. إنها مسؤولية كبيرة تجاه اللبنانيين".