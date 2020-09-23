حصون علوم النغم

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لماذا لا يمكن أن تتطور الموسيقى العربية، على نحو سليم، بمواصفاتها الماضية والحاضرة؟ يستكمل القلم «حديث علوم النغم»(22/9). قبل التطرق إلى العلوم، الموسيقى العربية ليس لها أيّ ظهير من الفلسفة والفكر وفلسفة الجمال والنقد العلمي، فمن أين ستأتي بالمستوى الرفيع والقيم الجماليّة؟ انظر إلى المشهد اليوم: لا روّاد، لا أعمال مشرقة باهرة، لا منارات وقمم شمّاء. الفلاسفة الذين مخروا عباب بحار الموسيقى السبعة في الغرب، أفكارهم تحتاج إلى مجلّدات: 25 قرناً من الفكر الفلسفي في الموسيقى، من فيثاغورس، أفلاطون، أرسطو، ديكارت، روسو، هيجل، شوبنهاور، كييركيجارد، نيتشه، فاجنر، جيل دو لوز، أونفري... بين الأول والأخير مئات. في الحضارة الإسلامية كان لنا فلاسفة تناولوا الموسيقى. ماذا عن العصر الحديث؟ أليست هذه محاور جيّدة؟ لم لا تسأل الفضائيات الموسيقيين: ما هي فلسفة الموسيقى؟ ما معنى: موسيقى تنقصها الأفكار الموسيقية؟ ما الذي تبحثه التحقيقات الموسيقولوجية؟ أليس ضرورياً أن تعرف الشعوب مستوى الذين «يغذون» الذوق العام؟ لهذا الموسيقى العربية وكالة من غير بوّاب، لا سقوف، لا معايير نقديّة. في حين أن عدداً من فلاسفة الغرب ومفكّريه هم موسيقيون، مثل نيتشه، فاجنر، روسو، شونبرج، كورت زاكس، ليختنتريت إلخ. أمّا العلماء الموسيقيون فعدد آخر، من كبلر إلى جان بيير لومينيه، الفيزيائي الفلكي الأشهر المتخصص في الثقوب السوداء.

عندما يشعر المقترب من الميدان أن الفلاسفة والمفكرين وعلماء الفيزياء والأساتذة الأكاديميين في العلوم الموسيقية، عيونهم كشافات تراقب كل حركة، يفرّ من كان بلا بضاعة بحثيّة، أو بلا موهبة إبداعية، بلا معرفة وعلم. علم الموسيقى، الموسيقولوجيا، يرقص على حبلين، فهو تابع للعلوم الإنسانية يبحث تاريخ الموسيقى في الثقافة والثقافات ذات الصلة، والتقاليد الموسيقية، وكل التخصصات ذات العلاقة بالموسيقى في سائر ثقافات العالم. من هنا علاقته بالأنثروبولوجيا الثقافية ويتناول الموسيقى النظرية والتحليلات الموسيقية، والإثنوموسيقى أي علم موسيقى الشعوب والأعراق والسلالات. لكن الجوانب العلمية حاضرة بقوة في هذا المجال، إذ يستمدّ الكثير من المنهجيّات من العلوم الطبيعية وعلم الصوت (آكوستيك) والعلوم المعلوماتية. أليس عيباً أن نرى مؤلفاً إسبانياً يعكف سنوات على التنقيب عن آثار الموسيقى في مصر القديمة، ويؤلف بالآلات الفرعونية مقطوعات؟ الموسيقى اليونانية القديمة كان لها مثل ذلك.

لزوم ما يلزم: النتيجة المنطقية: حين يدرك المتطفلون على الفن أن قلاع الإبداع تصنع فيها المجوهرات، لا يجرؤون على فتح دكاكين خردة فيها.

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