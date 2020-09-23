إصابات كورونا في مصر تعود إلى مستويات أبريل

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع 126 حالة إصابة في اليوم السابق.



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وارتفعت حالات الوفاة بمقدار حالتين لتسجل 19 وفاة مقابل 17 حالة يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن "العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى 102254 حالة من بينها 91143 حالة تماثلت للشفاء وإن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5806".

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن "مصر شهدت انخفاض أعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75 % عن الأسبوع الماضي"، مقارنة بالوضع في العديد من البلدان الأخرى التي تشهد عودة أعداد الإصابات للارتفاع من جديد.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.



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وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة في الآونة الأخيرة، أنها "ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الموافق 21 سبتمبر/أيلول، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.