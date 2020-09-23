شكرا لقرائتكم خبر عن 36 حالة وفاة و3149 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دول الخليج خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، تسجيل 36 حالة وفاة و 3,149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في المنطقة والعالم على نحو واسع، فيما لما تعلن سلطنة عمان عن حالاتها اليومية.

وبلغ إجمالي الإصابات في منطقة الخليج منذ ظهور الوباء 802,308 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من المرض 635,456 حالة، ومجموع الوفيات إلى.6,321 حالة.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 حالة وفاة و 552 إصابة جديدة بالفيروس، فضلاً عن 1,185 حالة تعافٍ. وأصبح مجموع الإصابات في السعودية 330,798 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 312,684 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 4,542 حالة. كما أعلنت الكويت تسجيل 3 حالات وفاة، و719 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 100,683 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 588 حالة. وزاد عدد المتعافين من المرض في الكويت إلى 91,612 حالة بعد تسجيل 682 حالة تعافٍ جديدة، بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة. كما أعلنت مملكة البحرين، وفاة 3 حالات، ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 224 حالة، وتسجيل 713 حالة قائمة جديدة منها 146 حالة لعمالة وافدة، و 563 حالة لمخالطين لحالات قائمة. Advertisements ووصل إجمالي الحالات 65٬752، فيما رفعت 676 حالة متعافية العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 58626. في عُمان، سجلت وزارة الصحة 660 إصابة ليبلغ مجموع الإصابات في السلطنة بلغ 94,711 حالة، ومجموع المتعافين 86,195 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 865 حالة. كما سجّلت دولة الإمارات 852 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 939 حالة تعافٍ، ولم تسجل أي حالة وفاة. وبلغ مجموع الإصابات في الإمارات 86,447 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 76,052 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 405 حالات.

وفي قطر، قالت وزارة الصحة العامة إنها سجلت 313 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 226 حالة تعافٍ، وعدم تسجيل حالة وفاة ليتوقف عدد الوفيات عند 211 حالة.

ووصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ ظهور المرض 123917 حالة، فيما وصل عدد المتعافين منهم إلى 12,766 حالة، والمتوفين 211.