شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «رفات موتى» شمال القنفذة.. صورة صادمة ومواطن يكشف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثقت عثور مواطن على رفات موتى، كانت متناثرة وبعيدة عن بعضها في إحدى الأراضي النائية بالقنفذة.

ورصد المواطن، خلال الصورة المتداولة ما عثر عليه من عظام الموتى التي كانت بعضها كاملة، والأخرى متناثرة شمال القنفذة.

ولم تصدر أي جهة رسمية تعليقا حتى الآن بشأن هذه العظام أو الرفات وأسباب تواجهدها في هذه المنطقة شمال محافظة القنفذة.