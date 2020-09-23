شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: يجب وقف هجمات الحوثي على حدود السعودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أنه يجب وقف هجمات الحوثي بأسلحة إيرانية على حدود السعودية».

وقالت الخارجية مساء الثلاثاء: «إن هجمات الحوثي على مأرب تسببت في نزوح مليون يمني»، كما أكدت أنه «على المجتمع الدولي وقف عرقلة الحوثي للإغاثة».

وأضافت: «مستمرون في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن»، ولفتت إلى أنه «على الحوثي السماح للفريق الأممي بمنع كارثة صافر».