عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. جيل جديد من هواتف نوكيا الاقتصادية

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة نوكيا Nokia رسميا أنها بصدد دخول المنافسة في مجال الهواتف الذكية من الفئة الاقتصادية بالنسختين الجديدتين من هاتفي نوكيا 2.4 "Nokia 2.4" ونوكيا 3.4 " Nokia 3.4".



في التقرير التالي نستعرض بحسب موقع cnet.com أهم مميزات هاتفي نوكيا 2.4 "Nokia 2.4" و نوكيا 3.4 " Nokia 3.4".

- Nokia 2.4

في غياب وجود تأكيدات رسمية بشأن تواجد هاتف نوكيا 2.4 "Nokia 2.4" داخل أسواق الهواتف الذكية الأمريكية ستحتضن الأسواق الإنجليزية الهاتف الجديد بسعر 99 إسترلينيًا فقط (127 دولارًا).

وسيحتوي هاتف نوكيا 2.4 "Nokia 2.4" بشاشة عرض ضخمة بمقاس 6.5 بوصة ودقة 1600 × 720 بكسل وفتحة مُتميزة على شكل دمعة للكاميرا الأمامية.

وستتميز الكاميرا الفردية المتواجدة في الجهة الخلفية من هاتف نوكيا 2.4 "Nokia 2.4" بدقة 13 ميجابكسل كما تم تدعيمها بمستشعر لضمان إخراح الصور المُلتقطة واضحة ونقية بشكل رائع.

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وبالإضافة إلى ذلك ستمكن مستخدمي الهاتف من التقاط صور واضحة ومتميزة في الإضاءة المنخفضة وذلك بفضل خاصية الوضع الليلي لهاتف نوكيا Nokia الاقتصادي الجديد.

وسيتضمن أيضا هاتف نوكيا 2.4 "Nokia 2.4" بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 جيجابايت.

- Nokia 3.4

يعتبر هاتف نوكيا 3.4 " Nokia 3.4" الأكثر تطورا بالمقارنة مع هاتف نوكيا 2.4 "Nokia 2.4" حيث يحتوي على معالج من طراز Qualcomm Snapdragon 460 أكثر قوة بالإضافة إلى كاميرا خلفية فائقة الاتساع.

وبجانب مخرج شاحن USB C سيبلغ حجم شاشة العرض 6.39 بوصة في هواتف Nokia 3.4 بينما ستكون بطارية أقل سعة من نظيرتها المتواجدة في هاتف نوكيا 2.4 "Nokia 2.4" بقدرة 4000 مللي أمبير في الساعة.

وسيبلغ سعر الجهاز داخل أسواق الهواتف الذكية الانجليزية 129 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 166 دولارًا).

وبالنسبة للألوان فإن هاتفي نوكيا Nokia الجديدان سيتوفران باللون الأزرق بجانب اللون الوردي الداكن سيدعمان نظام تشغيل Android 10.

والجدير بالذكر أن نوكيا Nokia ستطرح برفقة الهاتفين سماعتي نوكيا باور إيربودز Earbuds ، التي توفر ما يصل إلى 150 ساعة من العمل مزودة بعلبة الشحن الخاصة بها بالإضافة إلى باور إيربودز لايت Power Earbuds Lite التي ستعمل بشكل متواصل على مدار 30 ساعة.