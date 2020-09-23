السيسي: الحل السياسي الشامل للأزمة السورية أمر ملح

وقال السيسي، خلال كلمته ضمن افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، إن "حل الأزمة يجب أن يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها والقضاء التام على الإرهاب".

وأضاف الرئيس المصري،

أنه "آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن، طبقا لقرار مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني".

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال السيسي، إن "الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة استنزف أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني".

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وشدد السيسي، أن "لا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك، إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة".



هذا، و تستضيف الأمم المتحدة منذ أمس الاثنين أسبوعا رفيع المستوى للدورة 75 للجمعية العامة، والذي سيستمر حتى 29 سبتمبر/أيلول. لأول مرة يتم بث خطابات القادة عبر الإنترنت، بسبب مخاوف من وباء فيروس كورونا المستجد.