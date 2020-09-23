شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الأمير طلال المختطف من النظام القطرى: "تميم يأمر القضاء بإصدار أحكام ظالمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أسماء ريان، زوجة الأمير طلال المحتجز قطر، إن زوجها فى منشأة مجهولة لا يعرف أحد طريقها، وأنها تواصلت مع أحد المحامين فى الأمم المتحدة، من أجل المطالبة بحصوله على حقوقه الإنسانية والطبية، مشيرة إلى أن زوجها مختطف ولا يمكنها رؤيته أو معرفة مكانه، ولم يسمحوا لها بأى تواصل معه، مع أن المحامى أرسل أكثر من طلب عن طريق السفارة الألمانية ولكن دون جدوى.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "نحن لا نعرف أين هو، وهل هو موجود أو لا، النظام القطرى قطع عننا أى تواصل معه، ولا نعلم عن صحته شيء، مفيش إحساس بالأطفال دول اللي مشافوش والدهم من سنين، وما يحدث عبارة عن حقد وانتقام لأسباب ما أحد يعرفها حتى الآن".