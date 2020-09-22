شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر تعليم الإنجليزية على ثقافة الطفل وقدراته في اللغة العربية؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور بندر آل حمدان، وكيل كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، أن تعلم الطفل عددا من اللغات في سن مبكرة لن يؤثر على قدراته التعليمية للغة الأم.

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وأضاف آل حمدان، خلال استضافته ببرنامج “يا هلا”، أن تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي لا يؤثر على التحصيل اللغوي في اللغة العربية.

وتابع أنه يجب تقديم اللغة الثانية بطريقة تتناسب مع قدرات الطفل، وفي الوقت نفسه تكون اللغة الأم هي الأساس بحيث لا يؤثر على الهوية الثقافية للطفل.

وبين الدكتور بندر آل حمدان أن الطفل في سن الثالثة تكتمل لديه التراكيب اللغوية في اللغة الأم، وبعد ذلك في سن الرابعة تحديدا يبدأ في اكتساب الحصيلة اللغوية والمفردات المختلفة.