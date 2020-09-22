مصر للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على بعض رحلاتها

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وشمل عرض الشركة تخفيضا بنسبة 10% على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال وبنسبة 35% على الدرجة السياحية.
كما أعلنت عن تخفيض نسبته 25% على الرحلات إلى فيينا على الدرجة السياحية، بالإضافة إلى تخفيض 20% علي الرحلات المتجهة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و15% على الدرجة السياحية.
وحددت الشركة إطارا زمنيا لهذه العروض، حيث اشترطت أن يكون شراء التذاكر خلال فترة معينة من الشهر القادم، كما وضعت حدا أقصى لتاريخ انطلاق الرحلات بحيث لا تدخل الرحلات اللاحقة ضمن العرض.
يأتي ذلك بعد أيام من إطلاق "مصر للطيران" حملة تشجيعية تحت عنوان "مش حنبطل نسافر"، توفر للعملاء تخفيضات على تذاكرهم الدولية بنسب تصل إلى 20 في المئة.
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