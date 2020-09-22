موسكو – سبوتنيك. وقال غيردت، الذي يمثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:
"السيناريو الذي يتحدث عنه، مايك بومبيو، كان متوقعًا. ومع ذلك، فإن حقيقة الحاجة إلى إنشاء تحالف تشير إلى وجود خلافات بين الدول الأوروبية. في البداية كان من المتوقع أنتتحدث دول الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية بصوت واحد".
وحذر النائب من أن الضغوط الأمريكية على المعارضين، على الأرجح ستزداد.
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يتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2020. ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا . وينبغي الحصول على تصريح البناء فقط من الدانمارك.
وتبلغ حصة عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في المشروع 50 بالمئة، وتملك واحدة من الشركات الأوروبية الخمس المشاركة في المشروع حصة 10 بالمئة فيه.
وتعتبر شركة " نورد ستريم-2 أي جي" ، التي تملك "غازبروم" 100 بالمئة من أسهمها، مشغلا للمشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيون في المشروع - "شل" و"أو أم في" و "إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50 بالمئة من كلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو [إجمالي 4.75 مليار يورو] ، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "غازبروم".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو البوندستاغ: خطة واشنطن ضد "التيار الشمالي-2" تظهر الانقسام في الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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