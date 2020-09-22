الأرصاد المصرية: 1207 أفدنة معرضة للغرق حتى نهاية أكتوبر المقبل

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نقلت بوابة "الأخبار"، عن الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وزارة الموارد المائية والري المصرية تتابع الفيضان الذي ستتعرض له بعض المناطق في مصر خلال الأيام المقبلة.

وأكدت شاكر أن هناك تحديثا للموقف المائي ومنسوب الفيضان والمناطق التي ستتعرض له، وأن الأراضي التي ستتعرض للفيضان هذا العام هي نفسها التي تعرضت للفيضان العام الماضي، بمساحة 1200 فدان على فرع رشيد، و7 أفدنة على فرع دمياط.

وأشارت إلى أن الوزارة والأرصاد وجهتا تحذيرات للأراضي المخالفة على طرح النهر، موضحة أن الأراضي التي ستتعرض للفيضانات في 5 محافظات.

وأوضحت إيمان شاكر أن الأراضي التي تتعرض للفيضان هى الأراضي الذي سعى المواطنون لزراعتها، وهي داخل القطاع المائي لنهر النيل، ومحرر لها مخالفات البناء، متابعة: "الأراضي معرضة للغرق حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل".

ولفتت إيمان شاكر إلى أن هناك توجيهات للمواطنين بسرعة حصاد المحاصيل الزراعية، إضافة إلى السرعة في إنهاء فترة مزارع الأسماك، موضحة أن المخالفات المحررة سيتم تحويلها للجهات المختصة.