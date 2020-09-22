شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة حفيد مؤسس قطر تستغيث بالمنظمات الحقوقية: زوجى يُعذب فى سجون تميم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى، رجل الأعمال المعتقل فى الدوحة وحفيد الحاكم المؤسس لقطر أحمد بن على، تعذيبه فى سجون تنظيم الحمدين، وقالت "تقدمت فى تاريخ 12 مارس 2020 بنداء عاجل إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة نيابة عن زوجي، أحد كبار أفراد العائلة المالكة وحفيد مؤسس دولة قطر.
وأضافت فى مقطع فيديو نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر فى أبريل الماضى "لقد سُجن الشيخ طلال في ظروف قاسية للغاية، وفى انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".
وقالت "إن سوء المعاملة التي تعرض لها عرض حياته وصحته لخطر جسيم، كما أنه تم فصله بالقوة عنى وعن أطفاله الصغار.
وتابعت "نداؤنا العاجل يشرح بالتفصيل مختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي مارستها السلطات القطرية وما زالت تمارسها على الشيخ طلال بقصد إذلاله ومعاقبته على سعيه لدعم دعواه في الميراث ضد أفراد العائلة المالكة،.. وما زلت أحثكم جميعا، وخاصة الجماعات الحقوقية، للضغط على النظام القطري للحفاظ على حقوق الإنسان لزوجي".
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