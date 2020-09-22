شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة حفيد مؤسس قطر المعتقل فى الدوحة تكشف تعنت تنظيم الحمدين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى، رجل الأعمال المعتقل فى الدوحة وحفيد الحاكم المؤسس لقطر أحمد بن على، مؤامرة النظام القطرى ومحاولاته لاجباره على التوقيع على ورقة تقول إنه مجنون.

وقالت في محاضرة بعنوان "مأساة الأطفال المولودين في العائلة المالكة فى قطر" كان نظمها النادى السويسري للصحافة، "لم يعد يتم اعتبار الشيخ طلال عضوا فى العائلة المالكة، وحاولوا إقناعه بتوقيع ورقة تقول إنه مجنون وأقنعته بعدم القيام بذلك، والحمد لله أن في ذلك الوقت لم ينجحوا، لأنه حدث بالفعل لأعضاء آخرين في العائلة من قبل عند توقيعهم لهذه الورقة، ولا تعد ورقة إطلاق سراحهم أو راحة لهم، والوضع يزداد سوءا.

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وتابعت "كان الاقتراح أنه يجب عليه توقيع ورقة بأنه مجنون وبالتالي يتم حرمانه من أي مستقبل بأن يكون جزء من الحكومة، وكان هناك نوع مما أوصفه التحكم في الأقدار لأنه كان يحاول عزل كل أنواع السلطة من آل ثاني، وكان سيكون هو فقط، سيكون هو الوحيد صاحب القرار".