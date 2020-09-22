شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعرب عن تطلعها لتنفيذ خطوات المرحلة الانتخابية فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الجزائر عن تطلعها لتنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية بمالي من أجل السماح بتنظيم الانتخابات لعودة النظام الدستوري في الجارة الجنوبية للجزائر.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء ""تتطلع الجزائر إلى تنفيذ باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية من أجل السماح بإجراء سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية نحو تنظيم الانتخابات التي ستعلن عودة النظام الدستوري في مالي الدولة الشقيقة والجارة".

وقال البيان إن "الجزائر ، التي بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار في مالي من خلال إبرام اتفاق السلام والمصالحة في مالي في عام 2015 ، الناتج عن عملية الجزائر ، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في الأشهر الأخيرة، ستواصل مراقبة التطورات في مالي عن كثب".

وأضاف البيان أن الجزائر ترحب بالتزام جميع الأطراف في مالي بالتنفيذ الفعال لاتفاق الجزائر وتكرر التزامها بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة رصد تنفيذ الاتفاقية، لبذل كل ما في وسعها لمواصلة تنفيذ الاتفاقية باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين مالي من الحفاظ على استقرارها على المدى الطويل ومواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها.

وأكدت الجزائر التزامها بدعم مالي خلال هذه الفترة الصعبة وتؤكد تضامنها الراسخ مع الشعب المالي الشقيق.

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