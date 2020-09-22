شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة حفيد مؤسس قطر المعتقل فى سجون تميم تكشف مؤامرة اعتقاله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى، رجل الأعمال المعتقل فى الدوحة وحفيد الحاكم المؤسس لقطر أحمد بن على، مؤامرة النظام القطرى لاعتقاله.

وقالت في محاضرة بعنوان "مأساة الأطفال المولودين في العائلة المالكة في قطر" كان نظمها النادي السويسري للصحافة، لقد وقع زوجي في مؤامرة لتوقيع الشيكات.

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وأضافت "كان فخ لدفعه في الدخول في أعمال تجارية، لقد نجحوا، مع الأسف، في دفعه لتوقيع الشيكات وخلال ذلك، كان من السهل استهدافه من أجل وضعه في السجن، لأن كل شيك موقع يساوي 3 سنوات من عمره في السجن في قطر.

وتابعت، عندما دخل السجن، تعرض أبنائه بشكل مباشر للإعتداء عقليا وجسديا، لقد تم إجبارنا على مغادرة منزلنا، لقد تم إجبارنا على المغادرة دون أخذ أي شيء.