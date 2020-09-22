مجلس التعاون الخليجى يعقد الاجتماع الأمنى العاشر



بدء الاجتماع، وفق وكالة الأنباء السعودية، بكلمة لممثل قطاع الشؤون الأمنية نقل من خلالها تحيات وتمنيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، و الأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء الدكتور هزاع بن مبارك الهاجري للمشاركين بالتوفيق والنجاح في دعم مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك .



وناقش الاجتماع تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، وعدد من المواضيع في مجال الإعلام الامني والتي من شأنها زيادة سبل التعاون المشترك بين دول الأعضاء.