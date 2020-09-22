شاهد.. آخر تطورات تنفيذ شبكة قطارات الجبيل الصناعية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر حساب مشاريع السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانباً من أعمال تنفيذ شبكة قطارات الجبيل بـ “الجبيل الصناعية”، والتي ستخدم الصناعة البتروكيماوية بالجبيل الصناعية وتربطها بالموانئ ومناطق التصنيع الرئيسية. وتستهدف شبكة قطارات الجبيل، الارتباطبمسار القطار الذي يربط الجبيل بالدمام ورأس الخير والرياض؛ لتسهيل وصول المنتجات الصناعية إلى الأسواق المحلية والعالمية وتقليل الاعتماد على الشاحنات. وتسعى الجبيل الصناعية لتطويرشبكة قطارات داخل المدينة؛ بهدف نقل المنتجات البتروكيماوية من مجمعاتها الصناعية إلى المصانع الأخرى والموانئ.

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