شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المصلح يوضح أسهل الطرق لانشراح الصدر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الشيخ الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، بالإكثار من الأعمال الصالحات لما لها من دور عظيم في تيسر أمور العبد وانشراح الصدر.
وقال الشيخ المصلح، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “فلنستكثر من الصالحات تسبيح وتحميد وركوع وسجود وذكر وتلاوة”.
وأضاف الشيخ خالد المصلح “في كل ذلك خير شرح صدر وتولي الرب للعبد وتيسير أمر ورفعة في الآخرة وفوز وسبق”.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ المصلح يوضح أسهل الطرق لانشراح الصدر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.