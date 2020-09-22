لسبب طارئ… الجيش الإسرائيلي يدرس وقف التدريبات العسكرية 

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أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن فكرة إلغاء التدريبات العسكرية تأتي في ظل بلوغ عدد المرضى في الجيش ذروته، الأسبوع الماضي، إضافة إلى فرض حظر التجول بالكامل لمدة 28 يوما على الأقل في الجيش.

وذكر الموقع أنه من المقرر أن يناقش رئيس العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون حليفا، تشديد القيود في الجيش الإسرائيلي، لكن الهيئات الطبية أوصت بالانتظار حتى نهاية الأسبوع المقبل، إذ من الممكن تحليل عواقب وفعالية الإغلاق الذي أعلنته الحكومة ليلة رأس السنة العبرية.

وأشار الموقع إلى أنه بحسب النتائج سيتم تحديد ما إذا كان سيتم إعلان حظر تجول في الجيش الإسرائيلي لمدة أربعة أسابيع على الأقل، وإلغاء تدريبات الكتائب والألوية المخطط لها في أكتوبر ونوفمبر.

ونقل عن ضابط كبير في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، أن هناك زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض في الرتب العسكرية، نتيجة التدريبات الاحتياطية التي جرت الشهر الماضي، على الرغم من انتشار الوباء.

وأكد الضابط الكبير أن هناك ظاهرة في الجيش الإسرائيلي، تتعلق بإخفاء الجنود أنهم مصابون بكورونا رغم وجود أعراض عليهم ولم يبلغوا عنها.