روحاني: وقفنا إلى جانب الشعب السوري وقدمنا مبادرة للسلام

وأكد روحاني خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عبر بيان مصور مسبقا، أن إيران وقفت إلى جانب الشعب السوري ضد الجماعات التكفيرية وبلاده قدمت مبادرة للسلام في سوريا، مضيفا

"ووقفنا إلى جانب شعب لبنان ضد الاحتلال، ولم ندخل في أي صفقة ضد القدس وحقوق الفلسطينيين، وإلى جانب الشعب اليمني في التصدي للعدوان".

وأفادت قناة "لبنان 24"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الإيراني قال: "إننا كنا أول دولة وقفت إلى جانب الكويت في مواجهة اجتياح صدام حسين".

وأضاف روحاني أن بلاده التزمت بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة منه، وإيران تواجه أقسى أنواع العقوبات، واصفا إياها بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة"، وبأن من "يتفاخر بمحاربة الإرهاب هو ذاته صنع الإرهاب وفرض علينا العقوبات".