ماكرون يؤكد العمل على عقد اجتماع جديد لحل الأزمة الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إنه يريد حشد جميع جيران ليبيا للمساعدة في إيجاد حل للصراع في ذلك البلد الذي تعصف به الحرب.
وأضاف في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة "هذه هي المبادرة التي ترغب فرنسا في قيادتها في الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع الأمين العام للأمم المتحدة: جمع دول الجوار جميعها للمساعدة في الوصول إلى حل في ليبيا. تواصل جيران ليبيا مجددا أمر حيوي على الأمد الطويل".
ولم يذكر أسماء الدول التي يريد إشراكها في المحادثات ولم يخض في التفاصيل.
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